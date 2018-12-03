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نيابة العجوزة تحقق فى بلاغ مجلس إدارة النادى الأهلى ضد رئيس الزمالك

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:52 م
نيابة العجوزة تحقق فى بلاغ مجلس إدارة النادى الأهلى ضد رئيس الزمالك مجلس إدارة النادى الأهلى
كتب سليم على
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بدأت نيابة العجوزة منذ قليل برئاسة المستشار إسلام فتحى مدير النيابة وإشراف المستشار محمد المنشاوى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة و رئاسة المستشار جمال الجبلاوي رئيس نيابة العجوزة ، سماع اقوال محمد عثمان نقيب محامي القاهرة السابق، والموكل من مجلس إدارة النادي الأهلي في بلاغ مجلس الإدارة والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي ضد رئيس نادي الزمالك .
 
وجاء فى البلاغ المقدم  للنائب العام في أكتوبر الماضي، نفاذًا لقرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب " وبالإجماع" باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تجاوز في حق النادي وجماهيره ومجلس إدارته.
 
واتهم البلاغ المقدم من كل أعضاء مجلس النادي، والمدير التنفيذي رئيس نادي الزمالك بارتكاب جرائم خدش سمعة العائلات، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، والقذف، والسب، والتشهير، والإساءة لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره، كما تم تدعيم البلاغ بعدد من الفيديوهات الثابت فيها إدانة المشكو في حقه .
 

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