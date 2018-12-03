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ننشر أسماء 14 صيادًا على متن مركب الصيد الغارق بخليج السويس

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:40 م
ننشر أسماء 14 صيادًا على متن مركب الصيد الغارق بخليج السويس مركب غارق - أرشيفية
السويس – السيد فلاح
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قال بكرى أبوالحسن، نقيب الصيادين بالسويس، إن مركب الصيد "الحاج ياسين الزهيرى" الذى تعرض للغرق فى خليج السويس، يحمل 14 صيادًا من بينهم 13 من عزبة البرج بدمياط، وصياد من كفر الشيخ.
 
وأضاف نقيب الصيادين بالسويس، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الأسباب الأولية التى ترجع أسباب غرق مركب الصيد "الحاج ياسين الزهيرى" هو اصطدمه بأحد المراكب، مشيرًا إلى أن فور وصول خبر غرق المركب وعثور أحدى مراكب الصيد على طاولات خشبية، وبعض متعلقات أخرى من المركب، انتقل مركبين صيد للبحث عن أفراد المركب المفقودين البالغ عددهم 14 صيادًا.
 
وتابع، بكرى أبوالحسن، أن أسماء المفقودين على مركب الصيد 14 صيادًا هم: كرم الله محمد مسعد، رئيس المركب، والنبوى أحمد أحمد، وخميس سعيد كامل، وعبده عبده أبو العطا، وهشام بدر السيد، ومصطفي أحمد محمد، وشعبان السيد محمد، وحسن إبراهيم محمد، ورشدى فوزي جمعة، وناجى ناجى محمد، وعماد مسعد شلبى، وحازم محمد محمد الغريب، ويحيي ذكريا عبد المجيد، ومسعد علاء مسعد خليفة.
 
 
 

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