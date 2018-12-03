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نقل تلميذ لمستشفى المحلة العام لتعدى مدرس عليه.. والتعليم: المعلم مريض نفسى

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:53 م
نقل تلميذ لمستشفى المحلة العام لتعدى مدرس عليه.. والتعليم: المعلم مريض نفسى الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
الغربية – مصطفى عادل
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شهدت مدرسة الشهيد زكريا للتعليم الأساسى بقرية سامول التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية بمحافظة الغربية، قيام مدرس بالتعدى بالضرب على تلميذ بالصف الثالث الإبتدائى، داخل الفصل، وإحداث إصابات به، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل التلميذ للمستشفى العام لإسعافه.

من جانبه، قال الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المدرس يدعى "احمد.ع" وهو مصاب بحالة نفسية، مضيفا أنه قام بالتعدى بالضرب على التلميذ "ادم.م.ج" بالصف الثالث الإبتدائى داخل الفصل وإحداث إصابات به.

وأضاف"عايد" أنه تم تكليف الدكتور هانى مجاهد مدير إدارة شرق المحلة التعليمية، بالتوجه للمستشفى للاطمئنان على التلميذ، والإفادة بما لحق به من إصابات، مؤكدا أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدرس فورا.

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

السكرى

مريض نفسى ويعمل طيب ازاى دى

ومن سمح لمريض نفسى ان يعمل مدرسا يبدو انكم مرضى نفسيين لكى تسمحو لمريض نفسى يعمل مدرسا وماذا اذا قتل طفلا لا حول له ولا قوه .. عالجوه او إفصلوه وياريت تمشو معاه

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