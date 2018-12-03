نتنياهو يلتقى وزير الخارجية الأمريكى فى بروكسيل اليوم

رويترز

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى بيان إن نتنياهو سيلتقى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى بروكسل فى وقت لاحق اليوم الاثنين.

وذكر مكتب نتنياهو دون الخوض فى تفاصيل أنه تم الترتيب للاجتماع الأسبوع الماضى وسيجرى خلاله بحث "التطورات فى المنطقة". وبومبيو منتقد لاذع لبرنامج إيران النووى وندد يوم السبت بأحدث تجربة صاروخية أجرتها طهران.

وكثيرا ما يستخدم نتنياهو الاجتماعات مع مسؤولين دوليين للدفع بمساعيه من أجل وقف طموحات إيران النووية. وتعتبر إسرائيل أيضا تحركات طهران لإقامة قواعد فى سوريا تهديدا إقليميا.

وقال بيان مكتب نتنياهو إنه سيرافقه مدير جهاز المخابرات (الموساد) والمستشار الإسرائيلى للأمن القومى وملحقه العسكرى.