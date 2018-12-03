نائب محافظ القليوبية: الدولة تعطى أهمية لحل كل التحديات المعرقلة لمسيرة التعليم

القليوبية إبراهيم سالم

قالت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، إن التعليم الخاص أصبح ركيزة أساسية فى منظومة التعليم فى مصر، بعد أن أصبح له دورا مهما في تخفيف الكثافات الطلابية المرتفعة التي مثلت عبئا كبيرا علي المدارس الحكومية.

وأضافت "ريان"، أن الدولة تعطي أهمية كبيرة لحل كل القضايا والمشكلات والتحديات التي تعرقل مسيرة التعليم باعتباره مدخلا طبيعيا وضروريا للنهضة والتقدم في مصر، جاء ذلك خلال اجتماع نائب المحافظ مع أصحاب المدراس الخاصة بإدارة بنها التعليمية، بحضور نجوي العشيري رئيس مجلس مدينة ومركز بنها، والسيد عز العرب مدير عام إدارة بنها، وَعَبَد الرحمن فتح الباب وكيل الإدارة.

أكدت نائب المحافظ، أنها ستسعي جاهدة لحل كل المشكلات التي عرضها أصحاب المدارس والتي من بينها رفع كثافات الفصول إلي 50 طالب أسوة بالمدراس التجريبية وفتح فصول جديدة للمرحلة الثانوية بها إضافة الي توصيل الكهرباء لإحدى المدارس المرخصة والتي لم يتم توصيل الكهرباء لها حتي الأن.

من جانبه قال السيد عز العرب مدير عام إدارة بنها، أن اهتمام الدولة بالتعليم لم يعد ترفا إنما أصبح ضرورة حتمية، مشيرا إلي أن الدول المتقدمة تضع التعليم فى أولوية برامجها وسياساتها.

وأوضح "عز العرب"، أن التعليم الخاص أصبح البديل الوحيد أمام الطلاب بعدما اكتفت المؤسسات التعليمية الرسمية بالأعداد المطلوبة لديها ولَم تعد تقبل طلابا فوق كثافتها وأصبح أولياء الأمور القادرين لم يجدو طريقا أخَّرا غير المدارس الخاصة للتقديم لأبنائهم فيها.

وأضاف عز العرب، أن الإدارة لم تألوا جهدا لتقدم الدعم اللوجستي لجميع المدارس الخاصة التي تقع في نطاق الإدارة بعد ان تعهد اصحاب المدارس بعمل منح دراسية مجانيه للمتفوقين والموهوبين من طلاب المدارس الحكومية.