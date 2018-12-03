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ميركل تشارك فى مراسم تأبين الرئيس الأمريكى الراحل جورج بوش الأب

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:30 م
ميركل تشارك فى مراسم تأبين الرئيس الأمريكى الراحل جورج بوش الأب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
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صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية ، شتيفان زايبرت ، بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سوف تتوجه إلى (واشنطن ) غدا / الثلاثاء/ ، لحضور مراسم تأبين الرئيس جورج بوش - الأب - ، الذى وافته المنية يوم / الجمعة / الماضى عن عمر يناهز الرابعة والتسعين .
يذكر أن فترة ولاية الرئيس الأمريكى الراحل تزامنت مع انتهاء "الحرب الباردة " وبداية "النظام العالمى الجديد"، كما قاد حملة تحرير الكويت وإخراج القوات العراقية منها ، معتبرا أن التدخل فى الشرق الأوسط ينذر بفوضى .
ويعد بوش الأب - الذى عمل مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية " سي آى إيه " - الرئيس الحادى والأربعين للولايات المتحدة، واستمرت فترة ولايته أربع سنوات ، من عام 1989 إلى 1993 مع انتهاء الحرب الباردة. 
ولم يحقق الفوز لولاية رئاسية ثانية ، حكيث لقي الهزيمة في انتخابات 1992 أمام منافسه الديموقراطي بيل كلينتون.


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