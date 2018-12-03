موقع دراجات نارية يكشف فساد طارق موافى.. ويؤكد: عملاء اتهموه بالنصب فى 2006

كتب : أحمد علوى

قال موقع "MCN" العالمى، المتخصص فى أخبار الدراجات النارية، والمصانع التى تنتجها، إنه تم تحذير المشترين المحتملين من الدرجات التى تنتجها شركة "Power off road"، التى يمتلكها رجل الأعمال طارق موافى، وذلك خلال عام 2006.

وقال الموقع فى تقرير له أنه تم تحذير المشترين المحتملين فى لمنتج الشركة الشبيه بـ"البيتش باجى"، لعد مطابقته للمواصفات الدولية، مشيراً إلى أنه تم إجراء تحقيق مع المتجر الموجود،

وكشف الموقع أنه جرت حينها تحقيقات مع مسئولى متجر فى مدينة فيلبريدج وسوري، بالمملكة المتحدة، وطارق موافى مالك الشركة فى العديد من الشكاوى من الدراجات التى لم يتم تسليمها إلى العملاء الذين دفعوا ثمنها بالكامل.