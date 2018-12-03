موسكو: محصول روسيا من الحبوب العام الجارى يبلغ 110 ملايين طن

موسكو (أ ش أ)

قال وزير الزراعة الروسى دميترى باتروشيف إن بلاده جمعت محصولا جيدا من الحبوب فى العام الجارى بلغ 110 ملايين طن فى الوزن الصافى.

وأضاف باتروشيف- خلال لقاء مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، "بغض النظر عن الظروف الجوية غير المواتية، تمكنا من جمع محصول جيد بلغ 110 ملايين طن فى الوزن الصافى، ما يمثل أكثر بنسبة 11% من قيمة متوسط الإنتاج خلال الأعوام الخمسة الأخيرة".

وأشار وزير الزراعة الروسية إلى أن بلاده ستصدر من هذا المحصول 39 مليون طن من الحبوب، منها 34 مليون طن من القمح، موضحا أن الحجم الإجمالى لتصدير المنتجات الزراعية الروسية بحلول نهاية هذا العام سيبلغ 26 مليار دولار.

يذكر أن روسيا حققت فى عام 2017 رقما قياسيا فى تاريخها فى إنتاج الحبوب، التى بلغت 135.4 مليون طن من الوزن الصافى، بما فى ذلك 85.9 مليون طن من القمح.