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موسكو: إطلاق نظام أمنى للتعرف على وجوه المجرمين العام المقبل

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:06 م
موسكو: إطلاق نظام أمنى للتعرف على وجوه المجرمين العام المقبل الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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كشف عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، عن إطلاق نظام أمنى للتعرف على الوجوه، العام المقبل، للكشف عن المجرمين المطلوبين بالعاصمة الروسية.

وقال سوبيانين- خلال الاجتماع السنوى الموسع حول منع الجريمة فى مدينة موسكو اليوم الاثنين "من أجل تحسين الأمن فى المدينة سنستخدم مستوى جديدا من تكنولوجيا المعلومات فى عمل هيئاتنا الأمنية"، مضيفًا " لقد قمنا فى هذا العام بتجديد أكثر من 40 بالمئة من كاميرات المراقبة، وسنكمل هذا العمل فى العام القادم.. وسنحدث لأول مرة نظام التعرف على الوجوه الذى سيكشف عن المجرمين المطلوبين".

ومن جانبه، أكد مدير الإدارة الرئيسية بوزارة الداخلية الروسية فى العاصمة موسكو، أوليج بارانوف، الدور الهام لنظام المراقبة عبر الفيديو، أو ما يطلق عليه نظام "المدينة الآمنة" -الذى تم إطلاقه فى أجزاء عديدة من موسكو- الذى سمح بالكشف عن 27 جريمة قتل و77 جريمة تسببت فى ضرر جسدى خطير، و165 حالة سطو، وأكثر من 300 عملية نهب وسرقة.

 


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