موجز6.. السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس2018"، وذلك بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، "فلورنس بارلي" وزيرة الجيوش الفرنسية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.

انطلقت المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية فى 11 محافظة.

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنة من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تبدأ يوم الأربعاء المقبل 5 ديسمبر الجارى وتستمر حتى الجمعة 7 ديسمبر، وتكون ذروتها يوم الخميس.

بالتزامن مع المعرض الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيدكس 2018» والذى يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، نشرت صفحة المتحدث العسكرى للقوات المسلحة فيلما عن المعرض يحمل اسم "مصر القوة والسلام" .

لا يعلم الكثيرمن المصريين ممن يحملون جواز السفر بأن هناك عشرات الدول فى انتظارهم بدول الحصول على تأشيرة دخول، حيث أن جواز السفر المصرى كاف لدخول هذه الدول التى يفوق عددها 40 دولة حول العالم معظمهم من الدول الأفريقية.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الـ5 من قرض صندوق النقد الدولى، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 2 مليار دولار نهاية الشهر الجارى، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

بعد ساعات قليلة من إعلان الشيخ محمد جبريل قارئ القرآن بتبرعه بمبلغ مالى للدولة المصرية، دون أن يحدد حجم تبرعه أو إلى أى جهة تبرع، صوبت مكينة الإعلام الإخوانى الهجوم على الشيخ محمد جبريل بشكل حاد للغاية.

نجاحات كثيرة وقصص مغامرات خاضها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الشباب، لدعمهم وتقديم التمويلات اللازمة لنجاح المشروعات الخاصة بهم، والمتابعات المتواصلة والمستمرة لتذليل أى عقبات تواجههم فى بداية انطلاق تلك المشروعات، فبالإصرار والعزيمة يمكنك قهر الصعاب وبالتخطيط الصحيح يمكنك تذليل العقبات، وتلك هى مسؤولية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

تواصل أحياء القاهرة نشاطها المكثف في شن الحملات المكبرة بكل شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق تنفيذاَ لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، باستمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية وإعادة الانضباط للشارع وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين.

أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل قرارا بإقالة الدكتور عبد العظيم محمد رئيس هيئة النقل النهرى وانهاء انتدابه لوزارة النقل وإعادته لوزارة الرى.

فى فضيحة جديدة تضاف إلى سجل سقطات جماعة الإخوان الإرهابية بصفة عامة ولحفيد مؤسسها حسن البنا، بصفة خاصة، كشفت وسائل إعلام فرنسية، عن أن طارق رمضان المفرج عنه مؤقتًا فى قضايا متهم فيها بالاغتصاب والتحرش الجنسى بقاصرات، النقاب عن وجود مئات الصور الجنسية على هاتفه أثناء التحقيقات معه.

أصدرت محكمة جنايات الجبزة، اليوم الاثنين، أحكاما بشأن 15 متهما من عائلتى رابح والزيدى، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة أوسيم" والتى نتج عنها مصرع 4 أفراد وسقوط عددا من المصابين بالعائلتين.

منذ أن أعلن المهندس نجيب ساويرس عن قيامه برعاية وإطلاق جائزة باسم الشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، وكلما مرت ذكرى ميلاده، أو رحيله والتى تحل اليوم تتوجه الأنظار نحو الجائزة، التى يبلغ عمرها اليوم 5 سنوات، لكن ما ينبغى السؤال عنه هو أين التسجيلات الصوتية للفاجومى، والتى كانت من المقرر أن يتم تفريغها ونشرها من خلال الهيئة العامة المصرية للكتاب، السؤال الذى يطرح نفسه لماذا لم تنشر هيئة الكتاب التسجيلات الصوتية لـ"أحمد فؤاد نجم" حتى الآن؟

منع مسئولو الزمالك لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض من دخول مقر النادى اليوم، الاثنين، بالسيارات الخاصة بهم، كما هو معتاد، عقاباً على توديع الفريق الأبيض للبطولة العربية للأندية "كأس زايد للأندية الأبطال"، بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3 فى دور الـ16 بالبطولة.

نجح مسئولو نادى بيراميدز اف سى فى التعاقد مع عمرو مرعى مهاجم النجم الساحلي التونسى بداية من شهر يناير المقبل.

لأول مرة فى مصر يعرض هذا الكم من الأسلحة الوطنية المصرية فى مكان واحد، وكذلك كافة أشكال الصناعات الدفاعية والعسكرية التى تم صناعتها فى قلاع الصناعة الوطنية المصرية، داخل الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، والشركة العربية للبصريات وكذلك بعض الإدارات الخاصة بالإنتاج والتسليح داخل القوات المسلحة، كل ذلك فى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018، والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم.

مازالت الفوضى تجتاح العاصمة الفرنسية باريس، فى ظل المظاهرات، والتى تهيمن على مختلف أرجائها، احتجاجا على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الفرنسية مؤخرا، من بينها الزيادة فى أسعار الوقود، حيث استمرت أعمال العنف بين المتظاهرين وقوات الشرطة، كما قام المحتجون باقتحام أرقى الأحياء الباريسية وأحرقوا عشرات السيارات ونهبوا متاجر وحطموا نوافذ منازل فاخرة ومقاه في أسوأ اضطرابات بالعاصمة منذ عام 1968.