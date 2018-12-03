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منتدى شباب العالم يتلقى دعوة لعرض تجربة مصر بمؤتمر "الأورومتوسطى" بالمغرب

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 11:49 ص
منتدى شباب العالم يتلقى دعوة لعرض تجربة مصر بمؤتمر "الأورومتوسطى" بالمغرب منتدي شباب العالم - ارشيفية
كتب محمد الجالى
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تلقت إدارة منتدي شباب العالم دعوة من "الاتحاد الأورومتوسطي" لحضور المنتدي الذي يقام في المغرب بحضور ٤٣ دولة.
 
وتضمنت دعوة إدارة المنتدي، عرض التجربة المصرية الناجحة لمنتدي شباب العالم للشباب الذي صار حدثاً سنوياً ضخماً تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر من كل عام، وكذلك استعراض دور الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، والتي سيكون لها دور كبير في تأهيل الشباب للقيادة والإصلاح الإداري.
 
وقالت مصادر مسئولة عن منتدي شباب العالم، إن مصر تلقت دعوة لحضور منتدي الاتحاد الأورومتوسطي بالمغرب، لتكون ضيفاً رئيسياً، مؤكدة أنه سيتم إيفاد ممثلين عن منتدي شباب العالم لعرض التجربة المصرية الناجحة في هذا الإطار.
 
وأكدت المصادر أن هذه الدعوة تكلل الجهود التي بذلتها مصر لخروج هذا الحدث العالمي بالصورة المبهرة التي سطرها منتدي شباب العالم في مخيلة المئات من المؤسسات الدولية والمنتديات المؤثرة علي مستوي العالم.
 
وحقق منتدي شباب العالم- الذي استضافته مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء- نجاحاً كبيراً هذا العام، حيث استقبل أكثر من خمسة آلاف من الشباب والفتيات وقادة دول وممثلي حكومات وشخصيات عامة وسياسيين وكتاب ومفكرين وإعلاميين ومؤثرين علي "السوشيال ميديا" وممثلي وسائل الإعلام العربية والعالمية.
 
وشهد المنتدي هذا العام ترويجاً كبيراً لمصر والسياحة المصرية وكذلك لأجواء الأمن والاستقرار التي تنعم بها مصر حالياً، عبر كتابات المشاركين من مختلف دول العالم، في القنوات التليفزيونية، والصحف الورقية والإلكترونية، وكذلك من خلال مواقعهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يتابعها الآلاف من المهتمين.
 

 


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