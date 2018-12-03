مكافحة المخدرات لوسط الصعيد تقتحم أخطر بؤرة إجرامية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

دفعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بسوهاج، بالاشتراك مع الأمن العام، بمجموعات قتالية استهدفت أحد أكبر مناطق تجارة المواد المخدرة على مستوى المحافظة، والتى يديرها مسجل خطر مطلوب فى عدد 56 اتهاما ومطلوب التنفيذ عليه 8 أحكام مؤبد، وشقيقه المتهم فى 15 واقعة هارب من 3 أحكام مؤبدأ ونجلى الأول الهاربين من حكمين بالمؤبد .

وأسفرت الجهود عن ضبط نجلة المتهم الرئيسى وبحوزتها كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والطلقات مختلفة الأنواع، أثناء قيامها بتوصيل المضبوطات لوالدها بدائرة مركز جزيرة شندويل.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام أحد تاجر مخدرات بناحية قرية القرامطة غرب دائرة مركز جزيرة شندويل بالاتجار فـى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم الدفع بمأمورية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، مدعومة بمجموعات قتالية استهدفت المتحرى عنه "يحيى ك ع" وشهرته يحى "تكية"، وتبين عدم تواجده بالمكان المستهدف.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط نجلته "ميرفت" سن 32 ربة منزل تقيم بذات الناحية، وبحوزتها قطعة كبيرة الحجم من مادة بنية اللون يشتبه أن تكون لجوهر الأفيون المخدر وزنت نصف كيلوجرام و370 قرص تامول المخدر، و20 قطرة فيدرا بيد، 2 فرد محلى الصنع عيار 9 مم، خزينة ومقبض خشبى ودبشك حديد وشريط ذخيرة وعدد 7 طلقات عيار 7.62 × 39، ميزان حساس، هاتف محمول، وبمواجهة المتهمة اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد توصيلها لوالدها بناحية قرية القرامطه دائرة مركز جزيرة شندويل.

كما أشارت التحريات إلى أن المتهم "يحيى .ك . ع" هارب من 56 اتهاما متنوعا ما بين قتل وشروع فى قتل وتجارة مخدرات ومقاومة سلطات وحيازة أسلحة نارية ومطلوب التنفيذ عليه فى 8 أحكام بالمؤبد بإجمالى 200 سنة سجن، وشقيقه حسان المتهم فى 15 قضية ما بين سرقة وتجارة مخدرات وحيازة سلاح وقتل وخطف والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام مؤبد بإجمالى 75 سنة، بالإضافة إلى نجلى الأول والهاربين من تنفيذ حكمين بالمؤبد بإجمالى 50 سنة سجن.

وأشارت التحريات أيضا إلى أن نجلة المتهم الأول التى تم ضبطها وبحوزتها المواد المخدرة والأسلحة النارية تقوم بإخفاء المضبوطات بمنزلها بناحية قرية الشيخ يوسف دائرة المركز، وتقوم بتوصيلها لوالدها كل صباح ليمارس علمية الاتجار فى الأسلحة والمواد المخدرة، وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بحيازتها للمضبوطات لذات السبب، وكلفت إدارة البحث الجنائى بضبط المتهم الهارب وباقى المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.