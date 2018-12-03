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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:48 م
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مقتل 15 شخصا فى معارك بين الجيش ومتمردين فى الكونغو الديمقراطية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:27 م
مقتل 15 شخصا فى معارك بين الجيش ومتمردين فى الكونغو الديمقراطية الكونغو
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أعلنت مصادر عسكرية فى الكونغو الديمقراطية مقتل 15 شخصا جراء اندلاع قتال فى الجزء الشرقى للبلاد بين الجيش والمتمردين الذين تجمعوا حول ضابط سابق مناهض للرئيس كابيلا فى مقاطعة كيفو الجنوبية.
وذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الإثنين أن الاشتباكات التى استمرت اليوم فى إقليم "فيزى" اندلعت بين الجيش ضد متمردى "ماى ماى ياكوتومبا" التى سميت على اسم الضابط السابق "وليام أموري ياكوتومبا" زعيم المليشيا والذي يعارض حكومة الرئيس الكونغولي "جوزيف كابيلا" الذي أجل الانتخابات لمدة سنتين متتاليتين.
من جهتها، قالت عدة مصادر في هذه المنطقة إن مليشيا "ماي ماي ياكوتومبا" تعد متحالفة مع متمردي جبهة التحرير الوطني التابعة لبوروندي المجاورة.
وقال "ديودوني كاسيريكا" المتحدث باسم الجيش في المنطقة إن المتمردين فقدوا بالفعل 12 شخصا بينهم القائد "أليدا" نائب ياكوتومبا، كما غرق 3 بأسلحتهم في النهر.
وكانت مليشيا "ياكوتومبا" قد تشكلت عام 2007 على يد مقاتلين محليين يرفضون الانضمام للجيش ويديرون شبكات لتهريب الذهب عبر بحيرة "تنجانيقا".


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