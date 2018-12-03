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مقتل 13 مسلحا فى عمليات للجيش الأفغانى شرق البلاد

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 10:13 ص
مقتل 13 مسلحا فى عمليات للجيش الأفغانى شرق البلاد الجيش الأفغانى ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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لقى 13 مسلحا على الأقل مصرعهم فى عمليات عسكرية شنها الجيش الأفغانى فى إقليم (كابيسا) بشمال شرق البلاد.

وذكر فيلق (سيلاب 201) التابع للجيش الأفغانى- فى بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الاثنين، أن الجيش الأفغانى وقوات الشرطة المحلية وقوات الاستخبارات أجرت عمليات مشتركة فى قرية بادراب بإقليم كابيسا، ما أسفر عن مصرع 13 مسلحا على الأقل، إلى جانب اكتشاف 19 نوعا مختلفا من المتفجرات.

ولم تعلق الجماعات المسلحة، ومن بينها حركة طالبان، حتى الآن على هذه الأنباء.

 


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