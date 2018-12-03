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مقتدى الصدر لرئيس الوزراء العراقى: ضم وزراء متحزبين فى حكومتك سيفشلها

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:25 م
مقتدى الصدر لرئيس الوزراء العراقى: ضم وزراء متحزبين فى حكومتك سيفشلها مقتدى الصدر
كتب : أحمد جمعة
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وجه زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء العراقى، عادل عبد المهدى، داعيا إلى ضرورة الانصياع إلى ما يجرى خلف الكواليس من تقاسم المناصب، مؤكدا أن الحكومة لن تنجح حال كانت تضم وزراء متحزبين وفق ترضيات طائفية مقيتة.

وشدد الصدر فى رسالته على ضرورة تأسيس دولة وفق الأسس الصحيحة، لينعم الشعب العراقىة بحقوقه بكل حرية وكرامة من خلال وزراء تكنوقراط مستقلى الهوى والقرار، لا سيما وزير الدفاع ووزير الداخلية والمفاصل الأمنية الأخرى.

وأكد الصدر على ضرورة عدم التسويف فى استكمال تشكيل الحكومة العراقية، داعيا عبد المهدى لانجاز تشكيل الحكومة لاثبات نجاحها فى توفير الخدمات الضرورية للشعب المحروم منها وحماية الحدود وإعادة العراق إلى حاضنته العربية والإقليمية والدولية.

 

ودعا الصدر رئيس الوزراء العراقى إلى ضرورة إكمال المسيرة بخطوات فعلية وجادة خدمية وأمنية لإثبات نجاح الحكومة، مشيراً إلى عدم ترشيح تحالف الإصلاح العراقى لأى وزراء وترك الخيار لعبد المهدى وإبعاد التدخلات الحزبية عنه.

 

وصّوت البرلمان العراقى فى 25 أكتوبر الماضى على منح الثقة  لـ14 وزيراً فى حكومة عبد المهدى من أصل 22 وزيراً قدمهم للبرلمان العراقى لمنحهم الثقة.

 

ورفض البرلمان العراقى بغالبية أعضائه التصويت لمرشحى الحقائب الثمانية فى حكومة عبد المهدى، وهى الداخلية، والدفاع، والثقافة، والتربية، والعدل، والتخطيط، والتعليم العالى، والهجرة.

 


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