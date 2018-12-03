مصرع طفل صدمه طالب أثناء قيادته جرار زراعى بالدقهلية

لقي طالب مصرعه بقرية دماص التابعة لمركز ميت غمر، بعد أن صدمه جرار زراعى وفر هاربا.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر ، من مستشفى دماص المركزى بوصول الطفل "سعد ك ص" 11سنة طالب، ومقيم طرف أسرته بقرية " دماص " دائرة المركز مصاباً باشتباه بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ "إدعاء حادث طريق" وتوفى عقب وصوله .

بسؤال والده قرر بأنه أثناء عودة نجله للمنزل، إصطدم به جرار زراعى قيادة المدعو "عمر أ ع 19" سنة طالب ، ومقيم بذات القرية مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته، وإتهم قائد الجرار الزراعى بالتسبب فى ذلك.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والجرار الزراعى وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة دون قصد منه.

تم التحفظ على الجرار الزراعى على ذمة تصرفات النيابة ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 30600/2018 جنح مركز ميت غمر .