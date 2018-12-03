مصرع صياد صعقا بالكهرباء أثناء الصيد بالفيوم

لقى صياد، من مركز الشواشنة، بمحافظة الفيوم، مصرعه إثر صعق كهربائى، أثناء الصيد بأحد الترع عن طريق وصلة كهربائية من منزله ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، بورود بلاغ من المواطن "هلال عبدالله" (50 سنة-عامل) ومقيم بقرية زكي صالح التابعة للمشرك قبلي، بوفاة شقيقه "محمد عبدالله" (45 سنة-صياد)، إثر صعق كهربائي ، وانتقلت مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وقال المبلغ أن المتوفي أثناء الصيد بأحد الترع بنفس المنطقة عن طريق وصلة كهربائية من منزله، لمست يده أحد الأسلاك العارية، مما أدى لإصابته بصعق كهربائي ووفاته في الحال، ولم يتهم أحد بالتسبب في حدوث الواقعة، فيما أفاد تقرير مفتش الصحة بعد توقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي بأن سبب الوفاة يرجع إلى توقف عضلة القلب إثر صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية في وفاته ، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2733 لسنة 2018 م إداري مركز شرطة الشواشنة، وأخطرت النيابة للتحقيق.