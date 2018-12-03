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مصدر حكومى: لا نية لطرح عملة معدنية فئة 2 جنيه فى الوقت الحالى

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 10:55 ص
مصدر حكومى: لا نية لطرح عملة معدنية فئة 2 جنيه فى الوقت الحالى الجنيه
كتب - أحمد يعقوب
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قال مصدر حكومى لـ"اليوم السابع"، إنه لا نية لإصدار عملة معدنية جديدة من فئة الجنيهين، فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن الوقت الحالى غير مناسب من وجهة النظر الاقتصادية والفنية لطرحها.
 
ولفت إلى أن هناك خطة لطرح كميات كبيرة من الفكة فى أوقات الأعياد والمناسبات القومية المختلفة، والتى تشهد الحركة التجارية خلاله انتعاشًا ملحوظًا فى حركة البيع والشراء.
 
وأكد المصدر أن هناك خطة من وزارة المالية للتوسع ونشر عدد من ماكينات الصراف الآلى التى تتيح للمواطنين الحصول على عملات معدنية مقابل عملات ورقية "ماكينات الفكة"، لتمكنهم من فك العملات الورقية من مختلف الفئات بجنيهات معدنية.

 


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