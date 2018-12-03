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مدير مشاريع "تدريع": نسعى للاستثمار فى مصر والانطلاق منها نحو أفريقيا

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:28 م
مدير مشاريع "تدريع": نسعى للاستثمار فى مصر والانطلاق منها نحو أفريقيا عمر بن عبد الرحمن آل شيخ،
كتبت: إنجى مجدى
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وجه عمر بن عبد الرحمن آل شيخ، مدير المشاريع وتطوير الأعمال، لدى شركة التدريع المختصة بأعمال التصفيح، الشكر لوزارة الدفاع المصرية والقائمين على تنظيم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2018).
 
وقال فى تصريحات لليوم السابع، اليوم الاثنين، "فوجئت بهذا العدد من كبار الشخصيات التى تواجدت فى اليوم الأول للمعرض.. زارنا اليوم رئيس هيئة الأركان السعودية ونظيره الأردنى والسودانى، فضلا عن كبار الشخصيات من الوفود الأجنبية مثل بريطانيا".
 
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى معرض إيديكس 2018، المقام فى مركز المعارض الدولية التجمع الخامس، صباح اليوم الاثنين، بمشاركة 373 شركة مصرية وعربية وأجنبية و57 وفدا رسميا من 41 دولة حول العالم.
 
وأوضح "آل شيخ" أن شركة التدريع للصناعات العسكرية هى شركة سعودية متخصصة فى تصنيع وتصفيح العربات سواء ناقلات الجنود أو السيارات المدنية لحماية كبار الشخصيات والمعدات الثقيلة كالبلولدزرات، بالإضافة إلى قسم خاص للصيانة وقسم الزجاج المصفح، لافتا إلى أن "التدريع" هى الشركة الوحيدة فى السعودية التى تنتج الزجاج المصفح لأعلى درجة حماية.
 
وأضاف "نستهدف الوصول إلى السوق المصرية والتوسع نحو أفريقيا، جئنا اليوم لعرض إمكاناتنا وتقديم خدماتنا إلى وطنا الثانى مصر". معربا عن ترحيبه بأى مشاركة مع مصر سواء مع القطاع العام أو الخاص.
 
وأشار آل شيخ إلى أن معظم استثمارات شركته هى داخل المملكة العربية السعودية وخلال 2018 وردت الشركة أكثر من 1000 عربة مدرعة لقوات التحالف فى الحد الجنوبى، بالإضافة إلى تصفيح سيارات لعدد من السفارات داخل وخارج المملكة".
 
 
 

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