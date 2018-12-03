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مدير المخابرات البريطانية محذرا روسيا: لا تستهينوا بالغرب

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:00 م
مدير المخابرات البريطانية محذرا روسيا: لا تستهينوا بالغرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز
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حذر أليكس يانجر، مدير جهاز المخابرات البريطانية (إم.آى 6)، الكرملين اليوم الاثنين مطالبا إياه بعدم الاستهانة بالغرب بعد الاعتداء بغاز أعصاب على جاسوس مزدوج متقاعد فى إنجلترا والذى أثار المخاوف من الأنشطة الروسية السرية بالخارج.

وفى ثانى كلمة مهمة له منذ تعيينه فى منصبه عام 2014، قال يانجر إن روسيا تتخذ موقف "المواجهة الدائمة" مع الغرب. وتابع لطلبة بجامعة سانت أندروز فى اسكتلندا "استخدمت روسيا سلاحا كيماويا عسكريا على الأراضي البريطانية".

واستطرد "نيتنا أن تدرك الدولة الروسية أنه مهما كانت المزايا التى تعتقد أنها تحققها من هذه الأنشطة فإنها لا تستحق المجازفة".

وقال "أحث روسيا أو أى دولة أخرى تعتزم تخريب طريقة حياتنا على ألا تستهين بإصرارنا وقدراتنا أو إصرار وقدرات حلفائنا... نحن لا نسعى لزعزعة استقرار روسيا".

 

 

 


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