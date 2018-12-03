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محكمة استئناف تعلّق صلاحيات رئيس الوزراء المعين من قبل الرئيس بسريلانكا

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:40 م
محكمة استئناف تعلّق صلاحيات رئيس الوزراء المعين من قبل الرئيس بسريلانكا الرئيس السريلانكى مايثريبالا سيريسينا
أ ف ب
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علّقت محكمة الاستئناف فى سريلانكا الاثنين صلاحيات ماهيندا راجاباكسى كرئيس للوزراء، معتبرة أن السماح ببقائه على رأس الحكومة قد يكلّف البلاد "أضرارا لا يمكن إصلاحها".

وتشهد سريلانكا أزمة دستورية منذ أن أقال الرئيس مايثريبالا سيريسينا حليفه السابق رئيس الوزراء رانيل فيكيريميسينجى وأعضاء حكومته فى 26 أكتوبر وعيّن مكانه الرئيس الأسبق راجاباكسى.

ويعترض فيكيريميسينجى على قرار إقالته معتبرا إياه غير دستورى، ويتمسك بالسلطة فى هذه الجزيرة البالغ عدد سكانها 21 مليون نسمة أكثريتهم من البوذيين، رافضا إخلاء مقر إقامته الرسمى.

 

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