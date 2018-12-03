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محافظ سوهاج يكلف بمتابعة رصف 6 طرق بالمنشاه بـ23.5 مليون جنيه

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:07 م
محافظ سوهاج يكلف بمتابعة رصف 6 طرق بالمنشاه بـ23.5 مليون جنيه مدينة المنشاة
سوهاج عمرو خلف
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كلف الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بمتابعة أعمال رفع الكفاءة ورصف واستكمال 6 طرق بناحية المركز بإجمالى أطوال 17.5 كيلو متر، وبتكلفة 23 مليون و500 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول جزئيا من قرض البنك الدولي، حيث بدأت الأعمال، ومن المقرر الانتهاء منها بشكل كامل بنهاية شهر ديسمبر القادم.

وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات التى تتم داخل المحافظة والمموله من قرض البنك الدولى والحكومة المصرية ، للانتهاء منها فى المواعيد المحددة، حيث تساهم تلك المشروعات فى خدمة المواطنين وتمهيد الطرق بمختلف مراكز المحافظة .

ومن جانبه قال عدلى أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة انه بالفعل جارى متابعة المشروعات المدرجة ضمن خطة البنك الدولى لرفع كفاءة الطرق ، حيث تم رفع كفاءة طريق الزوك الشرقية أولاد على بطول 3 كيلو متر، وجارى متابعة رفع كفاءة طريق نجع القنطرة البياضية المنشاة بطول 8 كم، وإستكمال مدخل العسيرات العجوبية أولاد على 3 كم، ورصف طريق الشيخ علام المؤدى للمعهد الدينى 1 كم، رصف طريق البواريك نجع العشرين بطول 1كم، ورصف طريق نجع الشيخ الحريزات الغربية بطول 1،5 كم ، وقد تم الإرتباط من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة مع هيئة الطرق والنقل بسوهاج على مبلغ وقدرة 23.5 مليون جنية لرصف الطرق الستة.


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