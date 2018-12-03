محافظ دمياط: توفير الخدمات الأساسية بالمدينة للتيسير على الصناع

دمياط ـ عبده عبد البارى

عقد اليوم بديوان عام المحافظة اجتماعا موسعا برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و بحضور المهندس المعتز بالله بهاء الدين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة دمياط للأثاث و النائب محمد الزينى رئيس الغرفة التجارية و أعضاء وممثلى شعبة الأثاث بالغرفة.

واستعرضت محافظ دمياط الاستراتيجية الخاصة بمشروع مدينة للأثاث والذى يعد أحد أهم المشروعات القومية التى توليها القيادة السياسية أهمية بالغة لكونها مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها كما تشمل منطقة تجارية وتسويقية ومركز تكنولوجي حيث أشارت إلى أن الهدف الرئيسى من إنشاء المدينة هو التغلب على مشكلة التسويق للأثاث المنتج داخل محافظة دمياط و كذلك تعميق الصناعة والحد من استيراد كافة الخامات المستخدمة فى صناعة الأثاث مما يحقق ازدهارا كبيرا لتلك الصناعة، لافتة إلى ضرورة خلق بيئة صناعية مميزة داخل المحافظة على غرار المناطق الصناعية المتخصصة.

وذكرت محافظ دمياط أنه تم التعاقد على توفير الخدمات الأساسية بالمدينة للتيسير على الصناع مثل المراكز الخدمية و خدمات صيانة الماكينات والدهانات بالإضافة إلى توفير وسائل انتقال داخل وخارج المدينة، مشيرة إلى إقامة معرض دائم لتسويق منتجات الصناع بالمدينة لحين الانتهاء من إنشاء المركز التجارى مؤكدة أنه جارى إتخاذ إجراءات إشهار جمعية تضم مصنعى الأثاث بالمدينة لاشراكهم فى فرش المشروعات السكنية والتعليمية داخل المحافظة وخارجها

واستمعت المحافظ إلى جميع المقترحات والآراء الخاصة بالتسهيلات الائتمانية وبعض الإجراءات حيث وعدت بالبدء فورا بدراستها مع مجلس إدارة شركةدمياط للاثاث للتسهيل على الصناع الراغبين في شراء الورش وأراضي المصانع مؤكدة تذليل كافة العقبات لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع بما يخدم أهالى دمياط.

كما تضمن الاجتماع مناقشة آليات الترويج للمعارض التى تقيمها المحافظة والغرفة التجارية لاتاحة مشاركة أكبر عدد من الصناع بها، وكذلك الأساليب المختلفة لتطوير صناعة الأثاث وسبل توفير الخامات الأساسية الخاصة بها.

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حفل تجليس الحبر الجليل نيافة الأنبا ماركوس مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى، خلفا لنيافة الانبا بيشوى، الذى انتقل الى الرفيق الاعلى الشهر الماضى وذلك فى حفل التجليس الذى أقيم بمطرانية السيدة العذراء والقديس سيدهم بشاى بمدينة دمياط.

وحضر الحفل القمص صرابامون مترى وكيل مطرانية دمياط ولفيف من الأساقفة والأباء واعضاء المجمع المقدس واللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط وعددا من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المراكز والمدن والقيادات التنفيذية والشعبية بدمياط وأعربت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تمنياتها الطيبة لنيافة الانبا ماركوس فى كرسيه الجديد.