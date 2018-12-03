محافظ دمياط تشهد اليوم حفل تجليس الأنبا ماركوس مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى

تشهد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم الإثنين، حفل تجليس الحبر الجليل نيافة الأنبا ماركوس مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى، خلفا لنيافة الأنبا بيشوى، الذى تنيح الشهر الماضى.

ويقام حفل التجليس بمطرانية السيدة العذراء والقديس سيدهم بشاي بمدينة دمياط، وسيحضر الحفل الأنبا بولا مطران طنطا، والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، والأب سيرجيوس سيرجيوس وكيل عام البيطرركية ولفيف من الأساقفة والأباء وأعضاء المجمع المقدس ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقيادات التنفيذية بدمياط.