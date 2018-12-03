محافظ بني سويف: ندرس تنفيذ مبادرة لمبادلة مفروزات القمامة بسلع أساسية

بنى سويف :هانى فتحى

صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف بأنه يدرس حاليا الإعداد لتنفيذ مبادرة تحت شعار(مخلفاتك رأس مالك)، تستهدف حث وتشجيع المواطنين على مبادلة مفروزات القمامة بسلع أساسية بدلاً من إلقائها في الشَّوارع والحفاظ على نظافة المدن والقرى ، مع تحقيق عائد اقتصادي للمواطنين، والدفع بجهود الدولة نحو تدوير القمامة والتخلص الأمن منها بيئيا ، وذلك عن طريق تحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والمجالس النوعية ومؤسسات المجتمع المدني المتعددة في تنفيذ الأهداف التنموية

وأوضح المحافظ أن المبادرة المزمع تنفيذها تعتمد على فكرة مبادلة مفروزات القمامة من الورق والبلاستيك والزجاج والخشب والمواد العضوية ببعض السلع ،وذلك بمشاركة الوحدات المحلية ومديريات الشباب والرياضة والتضامن والبيئة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والجامعة والمجلس القومي للمرأة وبإشراف من المكتب الفنى للمحافظة

ولتنفيذ هذه المبادرة بعد دراستها من كافة النواحي الإجرائية والعملية ،،كلف المحافظ المستشارهاني عبد الجابر الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ بالإشراف على الخطوات والإجراءات المطلوبة لوضع المبادرة حيز التنفيذ والاتفاق على خطة وآليات العمل بالتعاون مع الجهات الشريكة وتحديد مهام وإدوار كل جهة

ومن جهته أوضح نائب المحافظ "المشرف على تنفيذ المبادرة "أنه تم التوصل إلى آليات التنفيذ بعد عقد عدة اجتماعات ومناقشات مستفيضة ،مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الجهات الشريكة على اختيار قرية واحدة من مراكز(ناصر،ببا، الفشن) كمرحلة أولى لتنفيذ المبادرة بها نظرا لقلة الكميات الموردة من هذه المراكز لمصانع التدوير بسبب بعد المسافة ،بحيث يراعى في القرية المختارة مجموعة من المعايير والمحددات المتعلقة بالمستوى المعيشي والتعليمي والكثافة السكانية والجمعيات الأهلية النشطة لاختيار احداها لتكون مركزا لتجميع المفروزات من المستفيدين من المبادرة

كما تم الإتفاق على اطلاق حملة للتوعية والتعريف بأهمية وجدوى المبادرة بالاستعانة بجهود المجلس القومى للمرأة والأوقاف والشباب والرياضة والكنيسة،اضافة إلى التنسيق مع التضامن (لتحديد الراغبين في الاشتراك في المشروع من الشباب والسيدات) وأيضا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لعمل دراسة جدوى وتدريب الراغبين في المشاركة في المشروع على إدارته بجانب تسهيل إجراءات الحصول على التمويل اللازم من خلال تقديم قروض ميسرة لهم ، فضلا عن التواصل والاتفاق مع تجار المخلفات لشراء المخلفات القابلة للتدوير.