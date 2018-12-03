video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف يوافق على إعادة اعتماد المخطط الإستراتيجى للمدينة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:58 م
محافظ بنى سويف يوافق على إعادة اعتماد المخطط الإستراتيجى للمدينة محافظ بنى سويف يناقش المخطط الاستراتيجى
بنى سويف -هانى فتحى
إضافة تعليق

وافق المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، على إعادة إعتماد المخطط الإستراتيجى لمدينة بنى سويف، تمهيدا لإنهاء الإعتماد الوزارى، وذلك فى حضور اللواء عصام العلقامى السكرتير العام، والمهندس مجدى ربيع مدير المركز الإقليمى لإقليم شمال الصعيد، واللواء محمد كمال رئيس مدينة بنى سويف، والمهندسة نانسى إبراهيم مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة، والمهندس فيض عنتر مدير الإدارة الهندسية بمدينة بنى سويف.

واستعرض المحافظ مع المسئولين المخطط الإستراتيجى للمدينة، حيث أفادت المهندسة نانسى إبراهيم أن هذه الخطوة هامة لحل مشكلات المواطنين المتعلقة بالأراضى الفضاء داخل الكتلة السكنية القائمة، والتى كانت تعامل معاملة الإمتداد العمرانى، بالإضافة إلى تمكين ملاك الأراضى من استغلالها والتى كانت مخصصة للخدمات وصدر بشأنها قرارات من المحافظة أو أحكام قضائية.

كما ناقش المحافظ خلال اللقاء بعض المشكلات المتعلقة بالمخططات الإستراتيجية والتفصيلية، لإبداء الرأى القانونى والأجرائى اللازم لحل بعض المشكلات فى هذا الصدد.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بنى سويف يطمئن على الحالة الصحية لـ26 مصابًا فى حادث تصادم

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظ بنى سويف

المخطط الاستراتيجية لبنى سويف

سكرتير عام بنى سويف




لا تفوتك
الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة