محافظ بنى سويف يوافق على إعادة اعتماد المخطط الإستراتيجى للمدينة

بنى سويف -هانى فتحى

وافق المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، على إعادة إعتماد المخطط الإستراتيجى لمدينة بنى سويف، تمهيدا لإنهاء الإعتماد الوزارى، وذلك فى حضور اللواء عصام العلقامى السكرتير العام، والمهندس مجدى ربيع مدير المركز الإقليمى لإقليم شمال الصعيد، واللواء محمد كمال رئيس مدينة بنى سويف، والمهندسة نانسى إبراهيم مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة، والمهندس فيض عنتر مدير الإدارة الهندسية بمدينة بنى سويف.

واستعرض المحافظ مع المسئولين المخطط الإستراتيجى للمدينة، حيث أفادت المهندسة نانسى إبراهيم أن هذه الخطوة هامة لحل مشكلات المواطنين المتعلقة بالأراضى الفضاء داخل الكتلة السكنية القائمة، والتى كانت تعامل معاملة الإمتداد العمرانى، بالإضافة إلى تمكين ملاك الأراضى من استغلالها والتى كانت مخصصة للخدمات وصدر بشأنها قرارات من المحافظة أو أحكام قضائية.

كما ناقش المحافظ خلال اللقاء بعض المشكلات المتعلقة بالمخططات الإستراتيجية والتفصيلية، لإبداء الرأى القانونى والأجرائى اللازم لحل بعض المشكلات فى هذا الصدد.