محافظ بنى سويف يعقد اجتماعًا مع رئيس المجلس الإقليمى للسكان

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف، حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم لأنشطة وبرامج المجلس القومى للسكان، من أجل العمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة وخفض معدلات النمو السكانى، مشيرًا إلى همية التوعية والعمل الجاد ليكون المواطن شريكا أساسيا في الدفع بالجهود في هذا المجال، مطالبًا بتوفير معلومات واضحة ومعايير محددة لقياس معدلات النجاح فى كل أنشطة المجلس بالمحافظة، حيث أن الزيادة السكانية تعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجه جهود الدولة التنموية، والتي تجعل الدولة في سباق مع الزمن دائما لتحقيق التنمية، لأن المطالب في زيادة مستمرة بسبب الزيادة السكانية المطردة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمى للسكان بحضور الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان ،والدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف ، والأستاذ محمود مغربي مدير مكتب المحافظ ، والمهندسة نهى خاطر مدير المكتب الفني ، والسيدة إيمان محمود مدير فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة، ومسؤولي الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وطالب المحافظ بضرورة رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمختلف شرائح المجتمع بأهمية الحد من الزيادة السكانية والسلوكيات الصحية مع التركيز على القطاع الريفى والقرى والنجوع، وذلك من خلال استخدام الوسائل الحديثة والأدوات الممكنة ومشاركة المجتمع المدنى فى هذا المجال المهم من خلال تفعيل دور وسائل الإعلام ، ودور المسجد والكنيسة ، والجمعيات الأهلية ، والجامعة ، والمجلس القومي للمرأة والشباب ، فضلا عن أهمية دور بعض المؤسسات الحكومية كالشباب والرياضة والتربية والتعليم.

من جانبه أوضح د.عمرو حسن مقرر المجلس أن الاستراتيجية القومية للسكان، بكل برامجها، تهدف لتعزيز دور القوى البشرية فى تحقيق التنمية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية، لإحداث التوازن بين معدل النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكانى، فضلا عن رفع الوعى والثقافة الصحية والمجتمعية للمواطنين لتحقيق أكبر قدر من الشراكة والإيجابية والبعد عن الأفكار الهدامة وتعميق قيم الانتماء والمسئولية لدى المواطنين.

وأشار مقرر المجلس إلى خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة التي تستهدف طرح مبادرات جديدة للتوعية المجتمعية بالتعاون مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة لرفع الوعى لدى المواطن باستخدام كل الإمكانيات الممكنة ، مشيرا إلى أن المجلس يسعى ضمن أهدافه أيضًا للحفاظ على حقوق المرأة ووضع سياسات وبرامج تهدف إلى تمكين المرأة وتحقيق المساواة فى كل المجالات، والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى هذا المجال.