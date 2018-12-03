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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 11:08 ص
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محافظ بنى سويف يطمئن على الحالة الصحية لـ26 مصابًا فى حادث تصادم

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 11:03 ص
محافظ بنى سويف يطمئن على الحالة الصحية لـ26 مصابًا فى حادث تصادم محافظ بنى سويف يطمئن على حالة المصابين
بنى سويف - هانى فتحى
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زار المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، مستشفى بنى سويف النموذجى للإطمئنان على الحالة الصحية لمصابى حادث تصادم بين عدة سيارات على الطريق الصحراوى الشرقى بدائرة المحافظة قرب نفق قرية أبو صالح، والذى أسفر عن 26 مصاب و4 وفيات.

حيث شدد المحافظ على توفير كل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين، موجها بسرعة استخراج تصاريح الدفن لتسليم المتوفين إلى ذويهم.

وأطمأن المحافظ من مدير المستشفى الدكتور هانى همام على الوضع الصحى لأحد المصابين الذى أصيب بنزيف بالمخ، حيث أكد مدير المستشفى أنه تم تحويله للعمليات لإجراء عملية جراحية له.

وطالب المحافظ مسئولى المستشفى بإبلاغه بأية تطورات صحية للمصابين أولا بأول حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، مثنيا على المجهودات الكبيرة التى قام بها الطاقم الطبى بالمستشفى فى استقبال المصابين وسرعة إجراء الأسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

محافظ بنى سويف يطمئن على حالة المصابين (1)
محافظ بنى سويف يطمئن على حالة المصابين

 

محافظ بنى سويف يطمئن على حالة المصابين (2)
محافظ بنى سويف يطمئن على حالة المصابين

 

محافظ بنى سويف يطمئن على حالة المصابين (3)
محافظ بنى سويف يطمئن على حالة المصابين

 

 

 


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