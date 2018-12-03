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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 05:32 م
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محافظ بنى سويف يزور مشروعات إنتاج الدواجن والرومى لمتابعة خطة تطويرها

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 05:00 م
محافظ بنى سويف يزور مشروعات إنتاج الدواجن والرومى لمتابعة خطة تطويرها جانب من الجولة
بنى سويف :هانى فتحى
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تفقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف مشروعات الدواجن بالمحافظة ، والتي تتكون من 5 مشروعات لإنتاج البيض وتسمين الدواجن  وإنتاج وتربية الرومي ، بالإضافة إلى مشروع للعلف يضم وحدة تصنيع ومخازن لمكونات العلف ، وذلك للوقوف على متطلبات دعم وتطوير المشروعات وزيادة الإنتاجية وتحقيق مزيد من الأرباح، حيث رافقه اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد ، واللواء محمد كمال رئيس مدينة بني سويف ،  والدكتور على مسعود عميد كلية السياسة والإقتصاد بجامعة بني سويف ، والدكتور مكرم عبيد الله مدير عام المشروعات المركزية بالمحافظة
 
وحرص المحافظ على تفقد كافة مكونات المشروع ، وناقش مع المسؤولين تفاصيل العمل ومراحل ونوعية الإنتاج ، والمشكلات والمعوقات التي تواجه المشروعات لتحقيق أفضل انتاجية وزيادة الأرباح ، مؤكدا على أهمية المشروع للمحافظة وللدولة وأنه لن يدخر جهدا في دعمه وتطويره بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية
 
وأثنى المحافظ على الجهود الحالية  للقائمين على المنظومة والتي حولت السلبيات إلى ايجابيات وأرباح ، مشيرا إلى أنه من خلال التواصل مع وزارة المالية تمت الموافقة على دعم المشروعات بـ 8 ملايين جنيه، للدفع بتطوير الأداء وتطوير المنظومة بما يضمن استمرارية النجاح الذي تحقق وزيادة الإنتاج وتنويعه وتحقيق أعلى أرباح ممكنة.
 
وناقش المحافظ مع عميد كلية السياسة والإقتصاد بعض المقترحات التي يمكن ادراجها في الدراسة الجاري اعدادها عن طريق الكلية بهدف وضع تصور علمي وعملي لتحقيق نقلة نوعية في مجالات عمل هذه المشروعات خاصة في مجالي الإنتاج والتسويق الجيد للمنتج  ، مؤكدا على أهمية توافر الجانب الأكاديمي والبحثي في مجالات التنمية بشكل عام.
 
وأكد الدكتور مكرم عبيد الله مدير المشروع على دعم المحافظ المتواصل  لهم ، حيث ساهم ذلك في حل العديد من المشكلات وتذليل المعوقات التي ظل المشروع يعاني منها لسنوات ، موضحا بعض التفاصيل الفنية والمالية عن المشروع الذي يتكون من 5 مشروعات أهمهم مشروع السادات لإنتاج بيض المائدة والذي ينتج أكثر من 30 مليون بيضة سنويا ويتكون من مشروعين ( ألماني ومجري ) ، بجانب مشروع الرومي ( تسمين وبياض ) ، ومصنع للعلف ينتج أعلاف خالية من المكونات الحيوانية.

 


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