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محافظ الشرقية يقرر غلق 265 حضانة غير مرخصة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:10 م
محافظ الشرقية يقرر غلق 265 حضانة غير مرخصة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية غلق ٢٦٥ حضانة غير مرخصة لعدم إلتزام أصحابها بإشتراطات فتح الحضانات ، وممارسة عملها طبقاً لأحكام القانون المنظمة في هذا الشأن.
 
وأصدر المحافظ  تعليمات مشددة لرؤساء المراكز ،والمدن ،والأحياء تنفيذ قرارات الغلق الصادرة لتلك الحضانات.
 
وشدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي  الحضانات بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من ضمان مستوي الخدمة المقدمة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية  حيال المخالفين وذلك في إطار الحفاظ عليأبنائنا الصغار.
 
كانت مرفت فهمي مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية ، تقدمت بمذكرة للعرض على محافظ الشرقية ، لإستصدار قرار غلق ٢٦٥ حضانة غير مرخصة شملت ٥٥ حضانة بمركز فاقوس  ، و٢٨ حضانة بالعاشر من رمضان، و3 حضانات بمدينة بلبيس ، و٣٣ حضانة بمركز منيا القمح ، و٣٠حضانة ابو كبير، و  ، و١٥ حضانة بههيا  ، و٢٥ بأبو حماد ،١٥ حضانة  بمشتول السوق ، ٢٠ حضانة شرق الزقازيق، ٤ حضانة بمدينة القنايات و2 بغرب الزقازيق  .
 
وأوضح محافظ الشرقية ، أن فتح الحضانات ، يتم من خلال مراعاتها لإشتراطات محددة منها تقييم أعمال النشاط ، بناءاً على تقرير فني ، والمتابعة الدورية مع مسئولي الدفاع المدني ، والإسكان للتأكد من سلامة المبنى ، وتأمين المقرات ضد الحرائق .
 
وأكد أنه في حالة إكتشاف مخالفات جسيمة ، أثناء مدة الترخيص الممنوحة للنشاط يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، وسحب الترخيص .
 
وطلب المحافظ من مدير مديرية التضامن الإجتماعي ، بحصر ومراجعة التراخيص للحضانات القائمة ، ومن جانبها أوضحت مدير التضامن الإجتماعي ، أن تنفيذ قرار الغلق للحضانات الغير مرخصة مسئولية رؤساء المراكز والمدن والأحياء. 
 

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