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محافظ البحر الأحمر يبحث وضع ضوابط منظمة للرحلات البحرية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:09 م
محافظ البحر الأحمر يبحث وضع ضوابط منظمة للرحلات البحرية جانب من الاجتماع
البحر الأحمر - عماد عرفة
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بحث اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر  اليوم مع هشام جبر رئيس مجلس أدارة غرفة الغوص و الأنشطة البحرية وضع ضوابط واسس منظمة لجميع الرحلات البحرية بمناطق الجزر البعيدة والشعاب المرجانية والمحميات الطبيعية.
 
وذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الاحمر، والنائب محمد عبد المقصود عضو مجلس النواب، وهبه شوكت مدير هيبكا،  الدكتور محمود حنفى المستشار البيئة لهيبكا . 
 
كما ناقش المحافظ تحديد آلية مراقبة لأعداد المراكب و الطاقة الاستيعابية لها بمناطق الغوص والأنشطة البحرية .
 
وأشار المحافظ أنه سيتم تنفيذ برنامج تدريبى شامل لزيادة الوعى والمعرفة البيئة لكافة العاملين بالمراكب وطرق التعامل الآمن مع موارد البيئة البحرية وخاصة بمناطق المحميات الطبيعية لتوعيتهم بخطورة الممارسات البيئة الغير سليمة التى تتسبب فى الإضرار بالبيئة البحرية .
 
أعرب المحافظ عن استعداده التام لانهاء كافة الإجراءات لتحقيق المنظومة وتنفيذ طرق المراقبة البيئة للرحلات والمراكب ، آملا حسن التعاون فى المرحلة القادمة  مع هشام جبر كرئيس لمجلس الإدارة مهنئا غرفة الغوص والأنشطة البحرية بتوليه رئاسة المجلس متمنيا له كل التوفيق .
 
 

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