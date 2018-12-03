محافظة شمال سيناء: إعادة تشغيل شركة الملاحات خلال أيام

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها قبل قليل أن اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إعادة تشغيل ملاحة سبيكة غرب العريش قريبًا لإنتاج الملح.

وقال البيان إن ذلك جاء خلال لقاء المحافظ خلال مع الدكتور أسامة عبد العزيز رئيس مجلس ادارة شركة النصر للملاحات والوفد المرافق له، واكد أنه تم عمل الاجراءات التنسيقية اللازمة لاعادة تشغيل ملاحة سبيكة من قبل شركة النصر للملاحات.

وتابع البيان نقلا عن المحافظ أن التشغيل خلال أيام ، وسيكون تدريجيا وعلى مراحل حتى يتم التشغيل الكامل للملاحة بكامل طاقتها وانتاج الملح الخام والمصنع وملح الطعام الفاخر .