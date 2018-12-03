video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

لاريجانى: إيران تواجه تحديات مزمنة تتجاوز العقوبات الأمريكية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:14 م
لاريجانى: إيران تواجه تحديات مزمنة تتجاوز العقوبات الأمريكية رئيس مجلس الشورى الإيرانى على لاريجانى
أ ف ب
إضافة تعليق

أكد رئيس مجلس الشورى الإيرانى النافذ على لاريجانى الاثنين أن بلاده تواجه "تحديات مزمنة" كانت موجودة قبل إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران بزمن طويل.

وقال لاريجانى خلال مؤتمر صحفى إن "العوامل الخارجية تؤثر على اقتصادنا، لكن هناك مشاكل مستمرة منذ زمن". وأشار إلى عدد من التحديات التى تواجهها بلاده بينها "الحكومة الكبيرة والمكلفة" ومعدلات الفائدة المرتفعة التى "تعطل الإنتاج" وصناديق المعاشات التقاعدية التى تفتقد إلى السيولة إضافة إلى أزمة المياه.

وأفاد لاريجانى أن مركز الأبحاث التابع للبرلمان "حذر مرارا" من هذه التحديات لكن الحكومة لم تتعامل بعد مع المشاكل الأساسية.

وأضاف قرار الولايات المتحدة فى مايو بالانسحاب من الاتفاق النووى الذى أبرم فى 2015 وإعادة فرض العقوبات على إيران فرض ضغوطات جديدة على طهران.

وأضاف "كيف لنا أن نثق بدولة انتهكت اتفاقاً دولياً ونتفاوض معها؟"

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

علي لاريجاني يفضح تورط أمريكا وبريطانيا فى الانقلاب على حكومة مصدق

صور.. اعتراف إيرانى رسمى بدعم القاعدة فى عمليات الحادى عشر من سبتمبر.. لماذا كشف جواد لاريجانى أسرار العلاقات الخفية بين الملالى ورجال أسامة بن لادن؟ صراع الأجهزة وتناقض التوجهات الأمنية على رأس الأسباب

صادق لاريجانى يأمر بعقوبات مشددة ضد كل من يلحق أضرارا بالمبانى العامة بإيران

على لاريجانى

إيران

مجلس الشورى الإيرانى

العقوبات الأمريكية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها

40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها

الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".. ويتفقد الجناح المصرى وجناحى السعودية والإمارات.. وزير الدفاع فى كلمة أمام الرئيس: من يمتلك مفاتيح القوة اليوم قادر على صنع السلام

الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".. ويتفقد الجناح المصرى وجناحى السعودية والإمارات.. وزير الدفاع فى كلمة أمام الرئيس: من يمتلك مفاتيح القوة اليوم قادر على صنع السلام

4 قضايا مهمة على مائدة الخطيب فى الأهلى بعد العودة من ألمانيا.. حسم المدير الفنى الجديد بين دياز وكارينيو وثالث مجهول.. تحدى الصفقات الشتوية.. الإدارات المهزوزة وعرابى وغالى وفضل.. وجلسة لرفع معنويات الفريق

4 قضايا مهمة على مائدة الخطيب فى الأهلى بعد العودة من ألمانيا.. حسم المدير الفنى الجديد بين دياز وكارينيو وثالث مجهول.. تحدى الصفقات الشتوية.. الإدارات المهزوزة وعرابى وغالى وفضل.. وجلسة لرفع معنويات الفريق

تقارير: محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم بقائمة فرانس فوتبول

تقارير: محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم بقائمة فرانس فوتبول

مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة