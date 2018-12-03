لاريجانى: إيران تواجه تحديات مزمنة تتجاوز العقوبات الأمريكية

أ ف ب

أكد رئيس مجلس الشورى الإيرانى النافذ على لاريجانى الاثنين أن بلاده تواجه "تحديات مزمنة" كانت موجودة قبل إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران بزمن طويل.

وقال لاريجانى خلال مؤتمر صحفى إن "العوامل الخارجية تؤثر على اقتصادنا، لكن هناك مشاكل مستمرة منذ زمن". وأشار إلى عدد من التحديات التى تواجهها بلاده بينها "الحكومة الكبيرة والمكلفة" ومعدلات الفائدة المرتفعة التى "تعطل الإنتاج" وصناديق المعاشات التقاعدية التى تفتقد إلى السيولة إضافة إلى أزمة المياه.

وأفاد لاريجانى أن مركز الأبحاث التابع للبرلمان "حذر مرارا" من هذه التحديات لكن الحكومة لم تتعامل بعد مع المشاكل الأساسية.

وأضاف قرار الولايات المتحدة فى مايو بالانسحاب من الاتفاق النووى الذى أبرم فى 2015 وإعادة فرض العقوبات على إيران فرض ضغوطات جديدة على طهران.

وأضاف "كيف لنا أن نثق بدولة انتهكت اتفاقاً دولياً ونتفاوض معها؟"