كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كتبت: إنجى مجدى

أعرب كبير مسئولى الدفاع الأمريكيين فى مصر، اللواء رالف جروفر، عن شعوره بالفخر للمشاركة فى المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية EDEX.

وقال جروفر فى تصريحات لليوم السابع، خلال جولة بالجناح الأمريكى فى المعرض، الأثنين، " فخور بوجودنا هنا بجانب مصر وكل هذه الشركات والبلدان الممثلة فى اول معرض دولى للدفاع فى مصر. كما أن الولايات المتحدة فخورة ان تكون الدولة الأكبر مشاركة فى هذا المعرض بأكثر من ٤٠ شركة".

وقال جروفر أن الأهم هو أن مصر أظهرت أهميتها فى المنطقة من خلال جمع كل هذا العدد من البلدان والشركات فى معرض واحد" وأكد على الدعم المستمر من الولايا المتحدة لمصر. وأضاف إن مصر فى موقع فريد ليس فقط على صعيد الموقع الجغرافى لكن مًوقعها كدولة ذات أهمية فى المنطقة مما يمنحها مكانة رائعة لتستضيف هذا المعرض الضخم وتجمع معا كل هذه البلدان.

وردا على سؤال بشأن إتجاه مصر إلى أسواق أخرى لتنويع مصادرها من الأسلحة، قال كبير مسئولى الدفاع الأمريكيين: "لدينا تاريخ طويل من دعم مصر والعلاقات بين البلدين لا تتعلق فقط بالأمور المادية لكن أيضا العلاقات بينا على مستوى سياسى، نعمل فى المنطقة بشكل وثيق مع إسرائيل ومصر ونعتقد أن مصر مهمة للمنطقة ونحن نهتم بأمنها ودعمها".