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قوافل الإصحاح البيئى بجامعة قناة السويس تعالج 852 حالة بشرية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 09:24 م
قوافل الإصحاح البيئى بجامعة قناة السويس تعالج 852 حالة بشرية جامعة القناة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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انطلقت اليوم قوافل الإصحاح البيئى بجامعة قناة السويس، إلى قرية 30 يونيه السويدات سابقا التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة برئاسة اللواء عمر إدريس ومحمد ضياء أحمد رئيس القرية وأشرف الحلو سكرتير القرية، تحت رعاية الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عمرو كشك مدير عام المشروعات البيئية، ووفاء إمام مدير ادارة القوافل بالجامعة.

وأجرت القافلة الطبية، الكشف فى جميع التخصصات وصرفت الأدوية اللازمة، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى إلى المستشفى الجامعى، ليصل عدد الحالات التى تم الكشف عليها إلى 852 حالة منها 90 أنف وأذن و74 عظام، و31 جلدية و4 جراحة و85 رمد، و195 أطفال و82 نساء و180 طب أسرة، و17مسالك، و50 باطنة و44أسنان.

وفى القافلة الزراعية تم تنظيم ندوة عن زراعة الفراولة وأسباب الذبول للأوراق والجذور، وعرض مشكلة عن زراعة المانجو، ومرض العفن الهبابى والرى والتسميد والرش، وتوضيح خطوط الزراعة السليمة لتقليل الإصابة بداية من حرث الأرض وحتى الإنتاج، وعمليه علاج نخيل البلح والجوافة من تقليم وتسميد، توزيع المبيدات على المزارعين.

وكشفت القافلة البيطرية على 85 حالة من الأبقار، و55حصان، و45 ماعز، و15 جاموس، و700دواجن، و250 بط، و280 حمام، ليصل عدد الحالات إلى 1430 حاله مع صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات.

 


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