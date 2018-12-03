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قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات لغسيل الشبكات وأعمال الصيانة.. اليوم

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:00 ص
قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات لغسيل الشبكات وأعمال الصيانة.. اليوم قطع المياه - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم الاثنين، لمدة 6 ساعات، من الساعة العاشرة مساء، وحتى الساعة الرابعة فجر يوم الثلاثاء، وذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور، وأعمال الصيانة بالمحطة الرئيسية.

وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.


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