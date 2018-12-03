فيديو وصور.. ولى عهد أبوظبى يشهد مسيرة الاتحاد احتفالا باليوم الوطنى للإمارات

كتب محمد رضا

أقيمت الاحتفالات بجميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة العيد الوطنى الـ47 للدولة، وكان من بين مظاهر الاحتفال مسيرة الاتحاد التى قام بها أبناء القبائل، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثى لعام 2018، فى منطقة الوثبة، فى أبوظبى.

واليوم الاثنين، شهد الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مسيرة الاتحاد، كما شارك أبناء القبلة فى جانب من المسيرة حاملًا سيفه، وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن سعادته وفخره بهذا التجمع والتلاحم الوطنى لأبناء الإمارات الأوفياء، مؤكدًا أن مشاركتهم اليوم هى رسالة محبة واعتزاز بالفكر والإرث التاريخى الأصيل والقيم الوطنية الراسخة التى أرساها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لدى أبناء الإمارات، كما أنها رسالة فخر بحكمة قيادتنا التى تمضى بمسيرة الاتحاد المبارك نحو المستقبل المزدهر.

وقال ولى عهد أبوظبى، "إن مسيرة أبناء القبائل ورجالها صورة وطنية مشرفة تعبر عن ولائهم وانتمائهم لوطنهم المعطاء وإيمانهم بوحدتهم وتلاحمهم وثوابتهم الوطنية التى يرتكزون عليها لمواصلة البناء والتقدم"، وأضاف "إن لكل أمة هويتها وثقافتها وتراثها الذى تفخر به.. ونحن نعتز بتراث الإمارات الزاخر وقيمها الأصيلة وإرثها الإنسانى التاريخى ونحرص على الحفاظ عليه وترسيخه لدى الأجيال المتعاقبة من أبناء الإمارات الذين نفخر ونسعد بهم وبوطنيتهم ومحبتهم لأرضهم".

وقد شارك فى مسيرة الاتحاد حشد من أبناء القبائل من مختلف مناطق الدولة ومدنها مجددين عهد الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة، معبرين عن سعادتهم وفخرهم بالاحتفاء باليوم الوطنى الـ47 لتأسيس اتحاد الإمارات المبارك واعتزازهم بحكمة قائد مسيرة الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد حكام الإمارات.

وقدم أبناء القبائل متوشحين بأعلام دولة الإمارات العربية المتحدة وملوحين بها، لوحات من الفنون والأهازيج الشعبية والتراثية الأصيلة المتنوعة التى تعبر عن أصالتهم وتاريخهم فى هذه الأرض الطيبة إضافة إلى تقديم صور من اللوحات والعروض الوطنية التى تجسد انتماءهم وحبهم لوطن العز والكرامة.









وتعد مسيرة الاتحاد إحدى الفعاليات الرئيسة لـ"مهرجان الشيخ زايد الثراثى"، ضمن احتفالات الدولة بيومها الوطنى، ويتنوع خلالها المشهد الثقافى والشعبى لأبناء القبائل وهم يؤدون فنونهم أمام المنصة الرئيسية فى ميدان الوثبة التى حظيت بإعجاب واستحسان الحضور من الشيوخ والجمهور الحاشد الذى شهد الفعاليات، حيث انطلقت جموع أبناء القبائل ورجالها من بوابة الحصن الذى شيد لهذه المناسبة رافعين أعلام الدولة مرددين الأهازيج الشعبية التى تعبر عن فرحتهم وفخرهم بوطن الكرامة.

ويذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، نظمت، الأحد، الاحتفالات الرسمية باليوم الوطنى الـ47، بحضور الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى والحكام وأولياء العهود فى مدينة زايد الرياضية بأبوظبى، حيث جاءت الاحتفالات تحت شعار "هنا زايد.. هذه الإمارات".

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثانى من ديسمبر كل عام، بذكرى قيام اتحادها الذى تأسس عام 1971، وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبى، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبى، والشيخ صقر بن محمد القاسمى، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقى حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمى، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم، حيث أقروا دستورا مؤقتا ينظم الدولة ويحدد أهدافها.