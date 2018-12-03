فيديو وصور.. إقبال كبير من أهالى القرى فى اليوم الثالث بمبادرة 100 مليون صحة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قرى ونجوع مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، إقبالا كبيرا من الأهالى الذين توافدوا بالطوابير أمام مقرات الفحص المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك لتلقى الفحص الطبى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط، السكر، السمنة".

وتواجد المواطنون القادمون من القرى والنجوع والحواجر والذين توافدوا بأنفسهم برفقة أسرهم، وقام رجال التضامن الإجتماعى والمجلس القومى للمرأة بتوفير سيارات لهم للفحص فى المقرات القريبة من منازلهم، بالطوابير أمام المقرات للإطمئنان على أنفسهم، كما شهد مطار الأقصر الدولى انتشار فرق المسح الطبي، وتم داخله فحص المواطنين المصريين المسافرين والقادمين، داخل مطار الأقصر الدولي.

وفى نفس السياق صرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن قرى مدينة إسنا تسجل أعلى نسبة إقبال فى المحافظة بأكملها، حيث انتظمت لليوم الثالث عملية استقبال المواطنين فى مواقع الفحص، حيث تتم عملية الفحص بسهولة ويسر ويتم استلام بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمواطن، ثم يقوم مدخل البيانات بإدخال الرقم القومى للمواطن على برنامج المسح، ثم يتم وخز المريض مرة واحدة باستخدام الشكاكة الآمنة لإجراء كل من اختبار فيروس سى وقياس السكر العشوائي، بالإضافة إلى قياس ضغط الدم، وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم ومن ثم مستوى زيادة الوزن والسمنة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة تستهدف 800 ألف مواطن بمختلف أنحاء المحافظة لفحصهم، مشيرا إلى أنه تم تشكيل 251 فريقا موزعين على 87 موقعا ثابتا ومتحركا لفحص جميع المواطنين فوق 18 سنة، مشيراً إلى توفير العلاج المجانى للمواطنين فى مراكز الإحالة بـ 5 مستشفيات داخل الأقصر، مؤكداً أنه تم التنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ المبادرة، وتوفير كافة الاحتياجات المطلوب اتخاذها، وتذليل أى عقبات، لحسن إستقبال المواطنين فى مواقع الفحص الثابتة والمتحركة المنتشرة فى مختلف مراكز وقرى المحافظة.

ويأتى ذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، "السكر والضغط والسمنة" والتى تستمر حتى نهاية شهر يناير المقبل، فى 11 محافظة هم: "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان"، وتستهدف المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" فحص 20 مليون مواطن من خلال نحو 1877 نقطة على مستوى 11 محافظات بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة بالقاهرة والتى تبلغ نحو 857 نقطة مسح بإجمالى فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة.