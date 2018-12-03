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فيديو.. نجيب ساويرس يعلن تحويل منزل أحمد فؤاد نجم لمتحف فى المقطم..صور

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 08:35 م
فيديو.. نجيب ساويرس يعلن تحويل منزل أحمد فؤاد نجم لمتحف فى المقطم..صور نجيب ساويرس
كتب بلال رمضان -تصوير السعودى محمود
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أعلن المهندس نجيب ساويرس، عن قيامه بتحويل منزل الشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، إلى متحف، مطالبا كل من لديه متعلقات تختص بالفاجومى يقدمها للجائزة.
 
جاء ذلك خلال حفل إعلان أسماء الفائزين بجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية لعام 2018، والمقامة فى الجامعة الأمريكية، مساء اليوم، الاثنين.
 
 
وأشار المهندس نجيب ساويرس إلى أنه اشترى المنزل الذى عاش فيه أحمد فؤاد نجم أواخر أيامه في منطقة المقطم، وسيتم البدء في تحويله إلى متحفا، مطلبا كل من لديه متعلقات خاصة بالفاجومي أن يقدمها ليتم عرضها في المتحف، على أن يذكر اسم من قدم هذه المتعلقات.
 
 
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جائزة أحمد فؤاد نجم (83)
 

جائزة أحمد فؤاد نجم (84)
 

جائزة أحمد فؤاد نجم (85)
 

جائزة أحمد فؤاد نجم (86)
 

جائزة أحمد فؤاد نجم (87)
 

جائزة أحمد فؤاد نجم (88)
 

جائزة أحمد فؤاد نجم (89)
 

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