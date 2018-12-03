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فيديو..مستوطنون يقتحمون الأقصى برفقة نائب بالكنيست بزعم الاحتفال بـ"الحانوكا"

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 10:10 ص
فيديو..مستوطنون يقتحمون الأقصى برفقة نائب بالكنيست بزعم الاحتفال بـ"الحانوكا" جانب من اقتحام المسجد الأقصى
كتب- هاشم الفخرانى
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اقتحم عشرات المستوطنين يتقدمهم عضو الكنيست المتطرف يهودا جليك المسجد الأقصى المبارك، بزعم الاحتفال بعيد "الحانوكا" اليهودى.

 

 

وأوضح فراس الدبس مسئول العلاقات العامة والإعلام فى الأوقاف الإسلامية، أن عضو الكنيست يهودا جليك وعشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة بحراسة شرطة الاحتلال والضباط الذين انتشروا فى ساحات الأقصى ورافقوا المستوطنين خلال جولتهم فى المسجد.

 

وأفاد شهود عيان لوكالة "معا" الفلسطينية أن المتطرف جليك والمستوطنين أدوا صلواتهم وطقوسهم خلال جولتهم فى المسجد خاصة عند باب الرحمة "الجهة الشرقية للمسجد".

 

وكانت جماعات الهيكل المزعوم دعت لاقتحامات جماعية للمسجد الأقصى خلال أيام "الحانوكا".


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