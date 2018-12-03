فيديو.. المتحدث العسكرى ينشر فيلم "مصر القوة والسلام" عن معرض "إيدكس 2018"

كتب خالد إبراهيم

بالتزامن مع المعرض الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيدكس 2018» والذى يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، نشرت صفحة المتحدث العسكرى للقوات المسلحة فيلما عن المعرض يحمل اسم "مصر القوة والسلام" .

جاء فى بداية الفيلم شعار "إدارة الشئون المعنوية" وكتب تحتها "الوعى والإيمان"، ويستعرض الفيلم المعرض الدولى الأول للسلاح، ومشاركة العديد من الدول فى هذا المعرض بأحدث المعدات والأسلحة والإنتاجات العسكرية فى مصر والعديد من دول العالم، كما يتضمن الفيلم العديد من المشاهد من القوات المسلحة المصرية تدل وتوضح مدى قوتها وتطور أسلحتها .

ويشارك فى المعرض 41 دولة، من بينها 21 دولة تشارك بعدد كبير من الشركات، الولايات المتحدة يصل عدد شركاتها إلى 42 شركة، وفرنسا 32، وكذا الصين 20 شركة والإمارات العربية 27 ويخصص لهذه الدول أجنحة خاصة باسمها، تعرض فيها منتجات شركاتها داخل الجناح المخصص لها.

وتجرى فعاليات معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيدكس 2018»، على مساحة 3 صالات عرض كبيرة، تصل لـ30 ألف متر تقريبا، وتضم طرقا حديثة للعرض، وتم إعداد أجنحة لعرض الشركات المشاركة، والتى تتمثل فى أماكن لعرض الأسلحة بمختلف أنواعها، وكذلك أماكن لشرح البحوث العسكرية، التى أعدها الضيوف، وكذلك أماكن للإضافة والاستراحات، كما يضم عددًا من الأجنحة لأهم الدول فى المجال الدفاعى والعسكرى، وعلى رأسها الأجنحة السبعة الرئيسية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والإمارات. ويضم المعرض مركزا إعلاميا لإدارة بعض الندوات على هامش المعرض، فيما يخص القضايا الاستراتيجية المطروحة، كما يضم مركزا للترجمة الفورية لعدد 12 لغة تغطى كل اللغات المشاركة.