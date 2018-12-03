فحص 38 ألف مواطن فى أسوان حتى اليوم الثالث للحملة القومية للكشف عن فيرس سى

وأضاف محافظ أسوان بأنه منذ أمس بدأ الدفع بالأطقم الطبية المتحركة إلى المؤسسات والهيئات والمديريات الحكومية بمختلف القطاعات والمجالات لتحقيق المسح الشامل لكافة فئات المجتمع الأسوانى المستهدفة ،

وفى نفس السياق، أكد الدكتور إيهاب حنفى على أنه تم التنسيق الكامل بين الإدارات الصحية والوحدات المحلية لإتخاذ جميع الإجراءات والتسهيلات اللازمة وخاصة فى القرى البعيدة والمناطق النائية