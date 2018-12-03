فحص 38 ألف مواطن فى أسوان حتى اليوم الثالث للحملة القومية للكشف عن فيرس سى

تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان مدى إنتظام الأطقم الطبية الثابتة والمتحركة والتى تعمل ضمن الحملة القومية للكشف عن فيرس سى والأمراض الغير سارية وهى المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت عنوان 100 مليون صحة، مؤكداً على إنه حتى اليوم الثالث للحملة تم فحص 38 الف و432 مواطن ومواطنة بزيادة عن المستهدف توقيع الكشف الطبى عليهم ، وهو الذى يعكس مدى الإقبال الجماهيرى من أهالى المحافظة ويعبر عن درجة الوعى والحرص الذى يتحلى به المواطن الأسوانى للإستفادة من هذه المبادرة فى الإطمئنان على صحته
وأضاف محافظ أسوان بأنه منذ أمس بدأ الدفع بالأطقم الطبية المتحركة إلى المؤسسات والهيئات والمديريات الحكومية بمختلف القطاعات والمجالات لتحقيق المسح الشامل لكافة فئات المجتمع الأسوانى المستهدفة ،
وفى نفس السياق، أكد الدكتور إيهاب حنفى على أنه تم التنسيق الكامل بين الإدارات الصحية والوحدات المحلية لإتخاذ جميع الإجراءات والتسهيلات اللازمة وخاصة فى القرى البعيدة والمناطق النائية
وأشار إلى أنه تم توفير جميع سبل الراحة لإستيعاب الزخم الكبير من المواطنين والذى تشهده مختلف الوحدات المحلية والمستشفيات وأيضاً فى المواقع التى تتواجد بها الفرق المتحركة في جميع المدن والمراكز.
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