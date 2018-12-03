video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عملية عسكرية بمشاركة التحالف الدولى ضد "داعش" فى حوض حمرين بالعراق

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:03 م
عملية عسكرية بمشاركة التحالف الدولى ضد "داعش" فى حوض حمرين بالعراق الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد مصدر أمنى عراقى، اليوم الاثنين، انطلاق عملية عسكرية بمشاركة التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" الإرهابى والرايات البيضاء بمناطق حوض حمرين.

وقال المصدر- فى تصريح أوردته قناة (الإخبارية) العراقية- "إن قوات البيشمركة وبالتعاون مع طيران التحالف الدولى بدأت عملية عسكرية وتمشيط المناطق الواقعة بين قضاء طوز خورماتو وناحية كفرى ضمن حوض حمرين ".

وأشار إلى أن طائرات التحالف الدولى قصفت مقرات تنظيم داعش فى قرى بلكة، وشوراو، وبلكانة العليا، وبلكانة السفلى.. مؤكدا أن العمليات مستمرة فى مناطق حمرين بشكل شبه يومى بين ثلاث محافظات ديالى، صلاح الدين، كركوك وصولا للسليمانية.

من جانبه، قال مسئول الاتحاد الوطنى فى حمرين ملا كريم شكور، "إن ضربات التحالف الدولى استهدفت تنظيم الرايات البيضاء، بعد زيادة تحركات هذا التنظيم خلال الفترة الماضية".

على صعيد متصل.. نفى الحشد الشعبى العراقى بمحور الشمال، عودة نشاط الإرهابيين فى مناطق بأطراف محافظة كركوك، مؤكدا أن العملية الأخيرة للحشد والقوات الأمنية حققت نجاحا كبيرا.

وقال المتحدث باسم المحور الشمالى للحشد الشعبى على الحسينى- فى تصريح اليوم- "إن قوات الحشد الشعبى وبالاشتراك مع القوات الأمنية وصلت خلال الأيام الماضية إلى مناطق وقرى تتواجد فيها التنظيمات الإرهابية، حيث تم القضاء عليها وتطهيرها من مخلفاتهم".

وأضاف الحسينى، أن أنباء عودة النشاط الإرهابى إلى كركوك وأطرافها غير صحيحة، لافتا إلى أن هناك من يروج لذلك من أجل إرباك الوضع العام وتحقيق غايات معروفة.

وأوضح، أن الغاية من بث الشائعات حول عودة الإرهابيين إلى كركوك، هى إظهار الحشد الشعبى والقوات الأمنية فى حالة ضعف وتراخي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف الدولى يعلن استهداف متشددا ضالعاً بإعدام الأمريكى كاسيغ فى سوريا

مصدر عسكرى سورى: التحالف الدولى يقصف مواقع تابعة للجيش بريف حمص

العراق

حمرين

التحالف الدولى

الجيش العراقى




لا تفوتك
الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة