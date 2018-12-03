عبور 48 سفينة قناة السويس بحمولة 3.5 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأثنين عبور 48 سفينة، بحمولة3.5 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة مليون و900 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية MSC DIANA ، بحمولة 199 ألف طن، قادمة من المغرب، ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون 600 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات البنميةMSC HAMPURG بحمولة 181 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى مالطا.