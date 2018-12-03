عامل يقتل ابن زوجته لـ"تبرزه" بالحجرة فى كفر الشيخ

لقى طفل، 4 سنوات، مصرعه عقب تلقى ضربات بالأيدى والأرجل من زوج والدته، لشقاوته والتبرز بالحجرة، وألقى القبض على المتهم الذى اعترف بارتكابه الواقعة، مؤكدا أنه لم يقصد قتله.



تلقى اللواء فريد مصطفي،مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ لمركز شرطة كفر الشيخ، من مستشفي كفر الشيخ العام، بوصول "عمر" 4 سنوات، ومقيم قرية إسحاقة بدائرة مركز كفر الشيخ، مصابًا بفقدان الوعي وتوفي فور وصوله المستشفى، إدعاء سقوط من أعلى.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود جرح قطعى أعلي الحاجب الأيسر يصل طوله 2 سم،وكدمات أسفل العين اليمني وكدمات بالوجنة اليسري والرسخ الأيسر وأسفل الصدر من الجبهتين وتورم وزرقة بالخصية اليمنى، ولايمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه.

وأمر اللواء محمد عمار،مدير إدارة البحث الجنائى، بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد عبد الفتاح المنشاوي،رئيس المباحث الجنائية،والرائد رامي شرف الدين،رئيس مباحث مركز كفر الشيخ،ومعاونيه،لكشف غموض الواقعة.

بالانتقال والفحص وسؤال والدته "زيزي.إ.ا.إ.س" 19 سنة، عاملة بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، ومقيمة قرية إسحاقة، قررت أنها تزوجت من "وليد.م.ع.ع" 32 سنة،عامل بسوبر ماركت، ومقيم بالجيزة، عرفيًا منذ 4 سنوات، وأثمر هذا الزواج عن الطفل المتوفي، مضيفة أنها لم يقم بقيد الطفل حتي تاريخه رافضًا نسب الطفل إليه، موضحة أنها انفصلت عنه إثر خلافات زوجية بينهما.

وأشارت والدة الطفل المتوفي إلي أنها تزوجت من "أحمد.م.ر.ع" 30 سنة،سائق،ومقيم بذات العنوان،مضيفة أنه فى يوم الواقعة تركت الطفل بمسكن الزوجية مع زوجها الحالي،وتوجهت لعملها بمستشفى العبور،حتى أبلغها زوجها بسقوط نجلها المتوفي من أعلى وتم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام.

باستدعاء زوجها،وبمناقشته، أقر بقيامه بالتعدي بالضرب على الطفل وركله بالأرجل، مما نتج عنه سقوطه على فازة زجاجية، أسفرت عن إصابته، نتيجة قيامه بالتبرز فى الحجرة وشقاوته، مضيفا أنه عندما غاب عن الوعى قام بنقله إلى مستشفي كفر الشيخ العام، لمحاولة إسعافه إلا أنه توفى فور وصوله المستشفى، مؤكدًا أنه لم يقصد قتله.

ألقي رجال المباحث القبض على الزوج، وأرشد عن الفازة وهى عبارة عن "فازة زجاجية مكسورة طولها حوالى 60 سم تقريبًا ، وتحرر المحضر رقم 15331 إداري مركز كفر الشيخ لسنة 2018،وجاري العرض علي النيابة التي باشرت التحقيق.