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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:01 ص
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عاطل يسقط فى قبضة المباحث قبل ترويجه 19 كيس "استروكس" على عملائه بإمبابة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:00 ص
عاطل يسقط فى قبضة المباحث قبل ترويجه 19 كيس "استروكس" على عملائه بإمبابة مخدرات - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على عامل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بإمبابة، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجاربها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته 19 كيس كبير من مخدر الاستروكس، وأدوات تستخدم فى التصنيع.

وبمواجهة المتهم اعترف باتجاره بالمواد المخدرة، وحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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