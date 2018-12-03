ضربات للتحالف الدولى فى سوريا تستهدف قياديا في داعش

رويترز

قال المبعوث الأمريكى للتحالف بقيادة واشنطن إن طائرات حربية للتحالف شنت ضربات أمس الأحد استهدفت قياديا فى تنظيم داعش فى سوريا مسؤولا عن قتل رهائن من بينهم أمريكى.

وكتب المبعوث بريت مكجورك تغريدة فى ساعة متأخرة الليلة الماضية قال فيها "نفذت القوات الجوية للتحالف ضربات دقيقة فى وقت سابق اليوم على عدد من قادة داعش بجنوب شرق سوريا. ومن بين المستهدفين أبو العمرين".

وقال مكجورك إن أبو العمرين مسؤول عن قتل عدد من الأسرى من بينهم الأمريكى بيتر كاسيج العامل فى مجال الإغاثة الذى خطفه التنظيم المتشدد فى سوريا وقطع رأسه عام 2014.