video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 11:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ضربات للتحالف الدولى فى سوريا تستهدف قياديا في داعش

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 10:38 ص
ضربات للتحالف الدولى فى سوريا تستهدف قياديا في داعش التحالف الدولى يستهدف داعش
رويترز
إضافة تعليق

قال المبعوث الأمريكى للتحالف بقيادة واشنطن إن طائرات حربية للتحالف شنت ضربات أمس الأحد استهدفت قياديا فى تنظيم داعش فى سوريا مسؤولا عن قتل رهائن من بينهم أمريكى.

وكتب المبعوث بريت مكجورك تغريدة فى ساعة متأخرة الليلة الماضية قال فيها "نفذت القوات الجوية للتحالف ضربات دقيقة فى وقت سابق اليوم على عدد من قادة داعش بجنوب شرق سوريا. ومن بين المستهدفين أبو العمرين".

وقال مكجورك إن أبو العمرين مسؤول عن قتل عدد من الأسرى من بينهم الأمريكى بيتر كاسيج العامل فى مجال الإغاثة الذى خطفه التنظيم المتشدد فى سوريا وقطع رأسه عام 2014.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وفود حقوقى مصرى أمام الكونجرس لتقديم أدلة جديدة لارتباط الإخوان بـ"داعش"

العراق : اعتقال 6 من عناصر "داعش " خلال عمليات أمنية بالموصل

الجيش السورى يقضى على أكثر من 270 مسلحا من داعش فى السويداء

التحالف الدولى

داعش

سوريا

بريت مكجورك

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة