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ضبط 2215 هاربا من أحكام وتحصيل 101342 ألف جنيه غرامات فى الغربية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 10:25 ص
ضبط 2215 هاربا من أحكام وتحصيل 101342 ألف جنيه غرامات فى الغربية حمله أمنية - صورة أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 2215 هاربا من أحكام، منهم 1583 حكما فى جنح الغرامات، 602 حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، 30 حكما فى مخالفات وتحصيل 101342 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 


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