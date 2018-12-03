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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:42 م
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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة وإصلاحها بمركز منفلوط

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:05 م
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة وإصلاحها بمركز منفلوط المتهم والمضبوطات
أسيوط- هيثم البدرى
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تمكنت مديرية أمن أسيوط  من ضبط عامل لقيامه بتصنيع الأسلحة النارية المحلية داخل ورشة لتصنيع الأسلحة بأسيوط.

 كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا يفيد ورود معلومات لضباط مباحث مركز منفلوط  أكدتها التحريات مفادها قيام " م. ع. ع " عامل زراعي ومقيم ببنى شقير ـ بدائرة مركز منفلوط بإدارته ورشة لإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها بمسكنه بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات قامت حملة ضمت ضباط مباحث مركز منفلوط  مدعومين بمجموعات قتالية  من إدارة قوات الأمن استهدفت مسكنه أسفرت عن ضبطه، وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع و 10  طلقة خرطوش عيار 12 وتم ضبط أدوات  منها 3 مقبض خشبي ،وأجنة حديد و2 قطعه حديدية و16بنطة شنيور ،وصاروخ كهربائي وشنيور كهربائي و جاكوش و بشبوري ناري و 4 تتك و صنفرة حدادي وعدد 5كماشة ومنشار حدادي و مثقاب يدوي و 6 مبردات خشبية وحدادي و ياي.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وتصليح الأسلحة النارية والإتجار فيها، وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض علي النيابة العامة.

 

 


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