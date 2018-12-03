ضبط عناصر تشكيل عصابى ببورسعيد اعترف بارتكاب 5 وقائع سرقة

كتب- محمد أبو ضيف

قامت قوات الأمن العام بالاشتراك مع أمن بورسعيد بضبط عناصر تشكيل عصابى ببورسعيد تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن، اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمـــن بورسعيد قيام 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن عن طريق الدخول من النافذة.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع بدائرتى قسمى شرطة "الضواحى، الزهور"، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات عبارة عن (مجموعة من المشغولات الذهبية- 8 هواتف محمولة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.